В Академии РВСН рассказали, как готовят офицеров для работы на «Сарматах»

Подготовка расчетов синхронизируется с поступлением новых образцов вооружения и техники в войска, отметил Роман Ногин.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Военная академия РВСН имени Петра Великого в этом году подготовила первую группу офицеров, которые будут эксплуатировать стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения РС-28 «Сармат». Как происходит обучение будущих специалистов, рассказал в студии «Звезды» заместитель начальника военной академии РВСН по учебной и научной работе генерал-майор Роман Ногин.

«Учебный процесс в академии выстроен так, что мы на этапе разработки, непосредственно общаясь с предприятиями-разработчиками, с научными организациями, получаем соответствующие комплекты документов опытно-конструкторской документации, получаем модели, по которым мы обучаем наших курсантов. И синхронизируем таким образом подготовку наших выпускников с поступлением новых образцов вооружения и техники в войска. Так получилось и с "Сарматом". Мы в этом году впервые выпустили офицеров, которые знают "Сармат" изнутри и готовы его эксплуатировать», - пояснил он.

Полное интервью с Романом Ногиным смотрите в видео к новости.

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Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов