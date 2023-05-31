WSJ: сербы помогли Артему Уссу бежать из-под домашнего ареста в Италии

По данным источников WSJ, Артем Усс со своими сообщниками на автомобилях добрался до Сербии, откуда вылетел в Москву.

© Фото: Alejandro MartÃ­Nez VÃ©Lez, Keystone Press Agency, GlobalLookPress

Организацией побега Артема Усса - сына экс-губернатора Красноярского края из Италии занималась некая сербская «криминальная группировка». К таким выводам пришло издание The Wall Street Journal. В Милане Усс находился под домашним арестом и ожидал экстрадиции в США.

Ссылаясь на анонимные источники, газета пишет, что скрывшийся от итальянских полицейских Усс, сменил несколько автомобилей по пути в Сербию, откуда вылетел в Москву. Следователи полагают, что сын бывшего губернатора заручился поддержкой шести-семи сообщников. Кроме того, рассматривается версия применения спецоборудования для вывода из строя электронного браслета, надетого на арестанта.

О побеге Усса-младшего стало известно 23 марта. С 17 октября прошлого года он находился под следствием и был под наблюдением карабинеров. Ранее итальянские власти приняли решение заморозить его активы. По данным журналистов, речь идет о небольшой вилле и сумме около 160 тысяч евро.