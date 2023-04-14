Repubblica: США предупреждали Италию о возможности побега Артема Усса

Американский прокурор попросил итальянских коллег подтвердить, что Усс будет заключен в тюрьму.

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Вашингтон предупреждал власти Италии о возможности побега предпринимателя, сына губернатора Красноярского края Артема Усса из-под домашнего ареста. Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica со ссылкой на документ, направленный в итальянский Минюст.

«Соединенные Штаты в отчете, направленном в Министерство юстиции, предупреждали Италию о риске побега Артема Усса. Однако никаких экстренных мер принято не было», - сообщает издание.

Предупреждение отправил американский прокурор сразу после задержания россиянина. Он попросил итальянских коллег подтвердить, что Усс будет заключен в тюрьму.

Напомним, 23 марта в СМИ появились сообщения о том, что Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии. В Соединенных Штатах его обвиняют в отмывании денег, а также уклонении от санкций. Предпринимателя должны были экстрадировать в США. Впоследствии, 4 апреля, Артем Усс сообщил, что уже находится в России.