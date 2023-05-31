Кабмин ФРГ назвал удары Киева по Москве легитимными с точки зрения международного права

Немецкие власти напомнили Киеву, что поставляют оружие для самообороны, а не для атак по российской территории.

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Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт назвал удары ВСУ по российским гражданским объектам легитимными с точки зрения международного права. Так он прокомментировал атаку украинских дронов на Москву 30 мая.

«Я дал оценку не собственно атаке беспилотников на Москву, но оценку с точки зрения международного права. Международное право считает такие удары легитимными», - приводит ТАСС слова представителя немецкого кабмина.

Хебештрайт напомнил, что официальный Берлин передает оружие Киеву не для атак по российской территории, а для обороны собственных рубежей.

Атака беспилотников на Москву произошла накануне рано утром. Всего было зафиксировано восемь БПЛА самолетного типа. По данным Минобороны РФ, пять из них сбили средствами ПВО, три дистанционно вывели из строя. Пострадали несколько жилых высоток столицы. В них повреждены фасады и выбиты стекла. Все обломки дронов собраны экспертами, возбуждено уголовное дело.