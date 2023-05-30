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Собянин: жителям поврежденных БПЛА домов оказали психологическую помощь

Сергей Лебедев
21:36 30.05.2023
Мэр Москвы отметил, что социальные службы остаются на связи с людьми.
Собянин: жителям поврежденных БПЛА домов оказали психологическую помощь
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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В Москве жителям домов, поврежденных украинскими беспилотниками, оказали социальную и психологическую помощь. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, к психологам обратились несколько семей.

«Пять человек перевезли в комфортное учреждение соцзащиты в отдельные комнаты, предоставили горячее питание, сейчас они уже дома», - отметил градоначальник.

Собянин добавил, что социальные службы остаются на связи с людьми. Сформированы бригады, состоящие из соцработника, врача, психолога и представителя МЧС. Они продолжают обходить жителей домов.

Напомним, сегодня утром Москву и область атаковали БПЛА самолетного типа. В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что националисты задействовали восемь беспилотников.

Отмечается, что пять дронов сбили с помощью ЗРПК «Панцирь-С». Еще три подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Произошедшее расценено как террористический акт. 

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