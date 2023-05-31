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Подозреваемый в убийстве главы села в Дагестане сдался полиции

Андрей Аркадьев
16:05 31.05.2023
Ранее сообщалось, что главу села Рубас Гаджикурбана Байрамбегова застрелили.
Подозреваемый в убийстве главы села в Дагестане сдался полиции
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
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Подозреваемый в убийстве главы села Рубас Гаджикурбана Байрамбегова сдался сотрудникам полиции и сознался в содеянном. Об этом сообщили сегодня в региональном МВД.

По данным пресс-службы ведомства, в совершении преступления подозревается 58-летний местный житель. Трагедия произошла сегодня днем, в 12.00, недалеко от дома Байрамбегова.

Задержанный сообщил, что у него с главой села был конфликт из-за недвижимости. Разрешить конфликт мирным способом сторонам не получилось.

Сегодня мы сообщали, что Байрамбегова застрелили. Он получил ранение в грудь и скончался.

Ранее «Звезда» показала фото окровавленного молотка, которым в Петербурге до смерти забили семиклассницу. По данным следствия, ее убили 16-летний подросток и его 15-летняя знакомая. Тело вместе с вещами убийцы закопали в лесу.

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