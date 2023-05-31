В Дагестане застрелили главу села Рубас

Убитому был 61 год. Обстоятельства случившегося выясняются.

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Неизвестные застрелили главу села Рубас Гаджикурбана Байрамбегова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дербентского района Дагестана.

Байрамбегов был ранен в грудь, в область сердца. Смерть главы села подтвердили медики скорой помощи. На месте происшествия работают следователи, обстоятельства случившегося выясняются. Байрамбегову был 61 год.

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