В Дагестане застрелили главу села Рубас
Убитому был 61 год. Обстоятельства случившегося выясняются.
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Неизвестные застрелили главу села Рубас Гаджикурбана Байрамбегова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дербентского района Дагестана.
Байрамбегов был ранен в грудь, в область сердца. Смерть главы села подтвердили медики скорой помощи. На месте происшествия работают следователи, обстоятельства случившегося выясняются. Байрамбегову был 61 год.
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