Дети из белгородских округов прибыли на отдых в Воронежскую область

Часть лагерей в приграничных районах, где обстановка напряженная, детей временно не принимает.

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Дети из приграничных регионов Белгородской области приехали на отдых в лагерь под Воронежем. Всего запланирован выезд около 2,5 тысячи детей.

Обстановка в Белгородской области остается напряженной. Ранее губернатор Вячеслав Гладков анонсировал вывоз детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Украинские националисты регулярно обстреливают приграничные регионы из артиллерии, используют беспилотники. Поэтому часть местных здравниц детей временно не принимает.

Гладков обратился за помощью к соседям. Откликнулись главы Ярославской, Пензенской, Калужской областей и Ставрополья. Принять детей у себя согласились Москва и Санкт-Петербург. В настоящее время формируется программа отдыха юных южан.