Власти Белгородской области начнут вывозить детей из Шебекино после очередного обстрела

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По Шебекино Белгородской области в ночь на среду, 31 мая, был нанесен массированный удар, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, четыре человека получили ранения, двое были госпитализированы.

Мужчина находится в тяжелом состоянии, он получил осколочные ранения шеи и спины, у женщины - осколочные ранения руки и предплечья. Двум женщинам оказали медицинскую помощь на месте, они отказались от госпитализации.

Ситуация в Шебекино ухудшается, написал губернатор своем Telegram-канале. Удар был нанесен «Градами» в 3:15 по местному времени. Повреждены восемь многоквартирных, четыре частных дома, школа и два административных здания.

Сразу после обстрела в городе горел транспорт. Один магазин сгорел полностью, повреждены 12 автомашин. С 31 мая власти начнут вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов, добавил Гладков.

Город Шебекино подвергается артобстрелам практически каждый день. В частности, 29 мая там погиб один мирный житель.