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Лавров призвал американского посла в ЮАР знать свое место и не лезть в чужие дела

Тимур Шерзад
15:11 31.05.2023
Министр иностранных дел России прокомментировал слова американского посла в ЮАР о якобы имевших место поставках оружия из ЮАР в Россию. 
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал посла Соединенных Штатов в ЮАР не лезть не в свои дела.  

«Если американскому или любому другому заокеанскому, заморскому послу что-то показалось, то надо в общем-то знать свое место и не лезть в чужие дела», - сказал Лавров журналистам в Мозамбике

Этим он прокомментировал слова американского посла в ЮАР о якобы имевших место поставках оружия из ЮАР в Россию. 

Сергей Лавров добавил, что Россия никогда не нарушает международные нормы, в отличие от западных стран, которые декларировали нейтралитет относительно происходящих на Украине событий, но при этом накачивающих эту страну вооружениями. 

Ранее Лавров заявил, что Вооруженные силы России имеют возможности для реакции на идею Нидерландов и Дании обучить украинцев полетам на истребителях F-16.

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