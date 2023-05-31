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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Мозамбик. Об этом сообщает Telegram-канал российского внешнеполитического ведомства.

«Сергей Лавров прибыл в Мозамбик. Третья страна за день», - говорится в сообщении.

Лавров 29 мая отправился в очередное турне по африканским странам в преддверии саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге. Перед Мозамбиком российский министр посетил Кению и Бурунди, сообщала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Это уже четвертый визит Лаврова в Африку за последний год. В июле прошлого года он посетил Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго. Спустя полгода, в январе, министр отправился в ЮАР, Эсватини, Анголу и Эритрею, а в феврале был с визитом в Мали, Мавритании и Судане.

Ранее Лавров заявлял, что США и их союзники пытаются помешать проведению второго саммита Россия-Африка, который должен пройти в Санкт-Петербурге в конце июля. По его словам, Соединенные Штаты и их «вассалы» прилагают все усилия, чтобы добиться международной изоляции России.