В России могут разрешить продавать алкоголь пассажирам внутренних рейсов

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Магазинам беспошлинной торговли в аэропортах разрешат продавать алкоголь для пассажиров, летающих по России. Реализовывать продукцию можно будет в залах ожидания внутренних рейсов и в залах выдачи багажа. Об этом сообщили в Министерстве финансов Российской Федерации.

Предполагается, что такая мера поддержит операторов международных аэропортов России и владельцев магазинов беспошлинной торговли. Отмечается, что они понесли существенные убытки из-за действий недружественных государств и в период пандемии коронавируса.

Разрешить розничную продажу алкоголя намерены до 30 июня 2026 года. Это следует из сообщения Минфина России.

Напомним, в начале мая Министерство здравоохранения Российской Федерации предложило сократить время продажи крепкого алкоголя в магазинах. Среди прочих инициатив - запрет на продажу крепкого алкоголя лицам моложе 21 года, ограничение рекламы алкоголя в песнях, фильмах и видеоклипах. На подобные шаги ведомство решило пойти после того, как стало известно о превышении запланированных показателей по продаже алкоголя.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что при борьбе с алкогольной зависимостью не надо ничего запрещать и слишком поднимать цены на спиртное. По его мнению, важна пропаганда здорового образа жизни, развитие спортивной инфраструктуры и повышение общего уровня культуры населения.