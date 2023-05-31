Опубликованы кадры с места украинского обстрела поселка Карпаты в ЛНР

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Украинские националисты нанесли удар по строительному городку ракетами HIMARS. Они взрываются в воздухе на подлете к земле. Поражающие элементы посекли, повредили и вывели из строя очень много техники. Это бензовозы, самосвалы, грейдеры, асфальтоукладчики.

На кадрах с места видно, как кабину посекло, выбило стекла, а автоцистерну с битумом как сито изрешетило. Но самое страшное, что погиб водитель. В момент удара он переодевался здесь в кабине и погиб прямо на рабочем месте.

На жилой вагончик также пришелся удар, повсюду пятна крови, вся стена изрешечена поражающими элементами. В нем жили восемь человек. Удар застал врасплох жителей городка. Взрывы прогремели около часа ночи, большинство людей спали. Всего в городке погибли пять человек, два десятка получили ранения.