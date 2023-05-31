До пяти человек выросло число жертв обстрела поселка Карпаты в ЛНР
Пострадали 19 человек, есть разрушения.
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
Число жертв обстрела украинскими боевиками поселка Карпаты в Перевальском районе Луганской Народной Республики выросло до пяти человек, пострадавших - до 19. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).
Ранее было известно о четырех жертвах и 16 раненых. Все погибшие были строителями.
Удару подверглись здание птицефабрики и строительный городок, там есть разрушения. Украинские националисты выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS - три ракеты типа М30А1 с поражающими элементами в виде шрапнели и одну типа М31, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что птицефабрика в поселке была обстреляна в ночь на 31 мая.