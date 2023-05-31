Кремль: сейчас не ведется никаких обсуждений насчет военного положения в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отметил, что никто не принимал никаких решений относительно введения военного положения в РФ.

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В Кремле не ведется никаких обсуждений насчет военного положения в России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это целиком и полностью прерогатива высшей федеральной власти, никаких решений на счет не принималось, и никаких обсуждений на этот счет не ведется», - заявил Песков журналистам.

Ранее Песков заявил, что украинская атака беспилотников на Москву была ответом врага на удары Вооруженных сил России по одному из центров принятия решений.

Ранее «Звезда» опубликовала кадры уничтожения украинского боевика, который пытался углубить свой окоп под ударами российской артиллерии, но не успел.