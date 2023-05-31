Боевик спешил углубить окоп под ударами артиллерии ВС РФ, но не успел и был уничтожен
«Звезда» публикует кадры видеофиксации работы российской артиллерии с беспилотника. Орудия ВС РФ уничтожают боевиков на Северском направлении.
На кадрах видно, как украинский боевик в траншее, попавшей под обстрел, судорожно пытается углубить свое ненадежное укрытие. Идет активная работа лопатой, цель - выжить, чтобы потом пытаться нанести как можно больший урон российским бойцам.
Но для этого уже слишком поздно - наши расчеты уже пристрелялись, а их огонь корректирует беспилотник. Раз - и вражеский пехотинец исчезает в разрыве артиллерийского снаряда.
Боевая работа продолжается. Артиллеристы набираются опыта с каждой выполненной боевой задачей, а значит, этот боевик - далеко не последняя уничтоженная цель.
Каждый украинский националист на передовой в любую секунду может разделить его судьбу.
Ранее сообщалось, что российские десантники при помощи дронов-камикадзе взяли штурмом украинский опорный пункт.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.