Прямое попадание! Этот украинский пехотинец больше не помешает Вооруженным силам России освобождать временно оккупированные врагом территории нашей страны.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России

«Звезда» публикует кадры видеофиксации работы российской артиллерии с беспилотника. Орудия ВС РФ уничтожают боевиков на Северском направлении.

На кадрах видно, как украинский боевик в траншее, попавшей под обстрел, судорожно пытается углубить свое ненадежное укрытие. Идет активная работа лопатой, цель - выжить, чтобы потом пытаться нанести как можно больший урон российским бойцам.

Но для этого уже слишком поздно - наши расчеты уже пристрелялись, а их огонь корректирует беспилотник. Раз - и вражеский пехотинец исчезает в разрыве артиллерийского снаряда.

Боевая работа продолжается. Артиллеристы набираются опыта с каждой выполненной боевой задачей, а значит, этот боевик - далеко не последняя уничтоженная цель.

Каждый украинский националист на передовой в любую секунду может разделить его судьбу.

Ранее сообщалось, что российские десантники при помощи дронов-камикадзе взяли штурмом украинский опорный пункт.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.