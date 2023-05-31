МО РФ: на Марьинском тактическом направлении наступают штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряд «Ахмат»

В российском оборонном ведомстве отметили, что самые ожесточенные бои на Донецком направлении ведутся в районе Авдеевки.

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Минобороны России рассказало об успешных наступательных действиях штурмовых отрядов 5-й мотострелковой бригады на Марьинском тактическом направлении. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«На Марьинском тактическом направлении ведут успешные наступательные действия штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряд специального назначения "Ахмат"», - заявил Конашенков.

При этом самые ожесточенные бои проходят в районе Авдеевки. Как утверждает представитель российского оборонного ведомства, российские военные выбили националистов с ряда участков в районах Красногоровки и Ясиноватой.

Суточные потери украинской стороны на Донецком направлении превысили 200 человек. Помимо живой силы, противник потерял много техники, среди которой автомобили, бронемашины, буксируемая гаубица Д-30 и две боевые машины «Град».

Конашенков отчитался и об уничтожении корабля «Юрий Олефиренко», последнего боевого ВМС Украины. Это произошло 29 мая, по нему был нанесен удар на месте стоянки в Одессе.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.