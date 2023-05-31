МО РФ: на Марьинском тактическом направлении наступают штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряд «Ахмат»
Минобороны России рассказало об успешных наступательных действиях штурмовых отрядов 5-й мотострелковой бригады на Марьинском тактическом направлении. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«На Марьинском тактическом направлении ведут успешные наступательные действия штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряд специального назначения "Ахмат"», - заявил Конашенков.
При этом самые ожесточенные бои проходят в районе Авдеевки. Как утверждает представитель российского оборонного ведомства, российские военные выбили националистов с ряда участков в районах Красногоровки и Ясиноватой.
Суточные потери украинской стороны на Донецком направлении превысили 200 человек. Помимо живой силы, противник потерял много техники, среди которой автомобили, бронемашины, буксируемая гаубица Д-30 и две боевые машины «Град».
Конашенков отчитался и об уничтожении корабля «Юрий Олефиренко», последнего боевого ВМС Украины. Это произошло 29 мая, по нему был нанесен удар на месте стоянки в Одессе.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.