МО РФ: российские войска выбили противника с ряда участков в районах Ясиноватой и Красногоровки

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что в районе Авдеевки ведутся наиболее ожесточенные бои на Донецком направлении.

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Минобороны России сообщило о тактических успехах российских войск в районах Ясиноватой и Красногоровки. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В ходе активных действий штурмовых отрядов соединений и воинских частей 1-го армейского корпуса при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Южной» группировки войск противник выбит с занимаемых позиций на ряде участков в районах населенных пунктов Красногоровка и Ясиноватая Донецкой Народной Республики», - заявил Конашенков.

При этом он добавил, что наиболее ожесточенные бои развернулись в районе Авдеевки.

Силами оперативно-тактической и армейской авиации были поражены подразделения противника в районе Авдеевки, а также поселка Химик. Также был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й мехбригады неприятеля.

Также Игорь Конашенков заявил, что 29 мая был уничтожен последний боевой корабль ВМС Украины «Юрий Олефиренко».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.