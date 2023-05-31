Минобороны России: уничтожен последний боевой корабль ВМС Украины «Юрий Олефиренко»

Вражеский корабль был уничтожен 29 мая российским высокоточным оружием на месте стоянки в Одессе.

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Минобороны России сообщило об уничтожении последнего украинского боевого корабля. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Двадцать девятого мая в результате удара высокоточным оружием ВКС России по месту стоянки военных кораблей в порту Одесса уничтожен последний боевой корабль Военно-морских сил Украины "Юрий Олефиренко"», - заявил Конашенков.

Представитель российского оборонного ведомства сообщил об ожесточенных боях в районе Авдеевки. Кроме того, националистов удалось выбить с позиций на ряде участков в районах Красногоровки и Ясиноватой. Также авиация ударила по украинским подразделениям в районе Авдеевки и Химика.

Конашенков рассказал и об успешных наступательных действиях на Марьинском тактическом направлении. Также в районе Авдеевки уничтожен командно-наблюдательный пункт украинского штурмового батальона «Скала».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.