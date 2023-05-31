Железные дороги новых регионов РФ объединит специальный ФГУП

Как сообщается, эта мера поможет выстроить единую логистику в этих четырех регионах, обновить парк вагонов и локомотивов.

© Фото: Daniel Schäfer, ZB, GlobalLookPress

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия «Железные дороги Новороссии». Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

ФГУП объединит железные дороги Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Как сообщается, эта мера поможет выстроить единую логистику в этих четырех регионах, обновить парк вагонов и локомотивов.

Работников местных железных дорог переведут на будущее место службы или они смогут устроиться заново. Головной офис предприятия расположится в Донецке, оно будет относиться к Росжелдору. Росжелдор совместно с Росимуществом должен к концу 2025 г. завершить все мероприятия по формированию имущества нового предприятия.

Создание ФГУП должно организовать единую систему управления процессом перевозок в четырех регионах.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин объявил о строительстве автокольца вокруг Азовского моря.