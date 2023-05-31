В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Железные дороги новых регионов РФ объединит специальный ФГУП

Дмитрий Трунов
10:43 31.05.2023
Как сообщается, эта мера поможет выстроить единую логистику в этих четырех регионах, обновить парк вагонов и локомотивов.
Железные дороги новых регионов РФ объединит специальный ФГУП
© Фото: Daniel Schäfer, ZB, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия «Железные дороги Новороссии». Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

ФГУП объединит железные дороги Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Как сообщается, эта мера поможет выстроить единую логистику в этих четырех регионах, обновить парк вагонов и локомотивов.

Работников местных железных дорог переведут на будущее место службы или они смогут устроиться заново. Головной офис предприятия расположится в Донецке, оно будет относиться к Росжелдору. Росжелдор совместно с Росимуществом должен к концу 2025 г. завершить все мероприятия по формированию имущества нового предприятия.

Создание ФГУП должно организовать единую систему управления процессом перевозок в четырех регионах.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин объявил о строительстве автокольца вокруг Азовского моря.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:13 В стране и мире
До пяти человек выросло число жертв обстрела поселка Карпаты в ЛНР
09:55 Спорт
Косово требует оштрафовать Джоковича за фразу про сердце Сербии
07:54 В стране и мире
Власти Белгородской области начнут вывозить детей из Шебекино после очередного обстрела
07:25 В стране и мире
МВД РФ объявило в розыск украинских генералов, обвиняемых в гибели более 500 жителей Донбасса
06:14 Армия
ВКС России нанесли удар по 1-й бригаде спецназначения Украины
Популярное
Американский ученый заявил, что инопланетяне давно прилетели и остались на Земле
Слава «сбежала» из клиники после госпитализации в Москве
Видео
Путин заявил, что территорию, которая называется Украиной, контролировали люди, руководимые Западом
Булгакова на Украине переименовали в выдающегося киевлянина
Видео
В Ростове-на-Дону обрушилась трибуна с людьми
Видео
Водитель BMW сбил троих пешеходов у колледжа в Мытищах
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.