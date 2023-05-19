Путин призвал скорректировать Стратегию нацполитики России с учетом вхождения новых регионов

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Татьяна Барыбина, Пресс-служба губернатора Ставропольского края, Пресс-служба президента РФ

Стратегия национальной политики России нуждается в обновлении с учетом вхождения в состав страны новых регионов. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«В Стратегии национальной политики конечно же должны появиться и корректировки, связанные с вхождением в состав России новых субъектов Федерации», - сказал он.

Путин отметил, что Херсонская область, Запорожье, Донецкая и Луганская народные республики по своему составу также являются многонациональными: помимо русских и украинцев, там проживают греки, татары, армяне, евреи, а также представители других народов. Все они, как подчеркнул Путин, почувствовали на себе «последствия агрессивного национализма, ксенофобии и антисемитизма» вследствие политики, которую проводил киевский режим.

На Совете по межнациональным отношениям президент также отметил, что многонациональность России делает ее только сильнее. По словам Путина, противники России - просто недоумки, которые не способны понять этого.