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Путин призвал скорректировать Стратегию нацполитики России с учетом вхождения новых регионов

Анна Касаткина
15:30 19.05.2023
Новые регионы России также являются многонациональными по своему составу, подчеркнул президент.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Татьяна Барыбина, Пресс-служба губернатора Ставропольского края, Пресс-служба президента РФ
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Стратегия национальной политики России нуждается в обновлении с учетом вхождения в состав страны новых регионов. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«В Стратегии национальной политики конечно же должны появиться и корректировки, связанные с вхождением в состав России новых субъектов Федерации», - сказал он.

Путин отметил, что Херсонская область, Запорожье, Донецкая и Луганская народные республики по своему составу также являются многонациональными: помимо русских и украинцев, там проживают греки, татары, армяне, евреи, а также представители других народов. Все они, как подчеркнул Путин, почувствовали на себе «последствия агрессивного национализма, ксенофобии и антисемитизма» вследствие политики, которую проводил киевский режим.

На Совете по межнациональным отношениям президент также отметил, что многонациональность России делает ее только сильнее. По словам Путина, противники России - просто недоумки, которые не способны понять этого.

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