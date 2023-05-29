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Глава МИД России Лавров прибыл в Кению

Дмитрий Трунов
06:12 29.05.2023
Министра встретили в аэропорту Найроби 29 мая.
© Видео: МИД РФ © Фото: МИД РФ
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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прибыл в Кению, сообщает МИД России. Министра встретили в аэропорту Найроби 29 мая.

Это уже четвертый визит главы МИД России в Африку за последний год. В июле прошлого года он посетил Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго. Спустя полгода, в январе, министр отправился в ЮАР, Эсватини, Анголу и Эритрею, а в феврале был с визитом в Мали, Мавритании и Судане.

Ранее Сергей Лавров провел совместную пресс-конференцию в Москве с министром иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Абширом Омаром Джамой по итогам переговоров. Министры отметили давнюю историю и разнообразный характер сотрудничества между странами, в том числе в рамках в борьбе с терроризмом.

Ранее Лавров заявлял также, что США пытаются сорвать саммит Россия-Африка.

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