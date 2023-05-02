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Задержаны диверсанты, устроившие взрыв у подъезда полицейского в Мелитополе

Дмитрий Трунов
16:41 02.05.2023
Участники ДРГ планировали совершить очередной теракт в период майских праздников.
Задержаны диверсанты, устроившие взрыв у подъезда полицейского в Мелитополе
© Фото: ФСБ РФ, РИА Новости
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В Запорожье задержали причастных к покушению на замначальника УВД Мелитополя 27 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по региону. В диверсионно-разведывательную группу входили гражданин Украины и двое россиян, говорится в сообщении.

Речь идет о покушении на заместителя начальника УВД - начальника отдела по работе с личным составом УВД «Мелитопольское» ГУ МВД России по Запорожской области полковника полиции Мищенко. Тогда у подъезда жилого дома по улице Кирова в Мелитополе сработало СВУ. Полицейский умер от ранений, еще один сотрудник МВД был ранен.

По данным спецслужбы, диверсанты планировали еще один теракт в отношении высокопоставленного полицейского в майские праздники. В тайниках у членов этой группы нашли компоненты для изготовления взрывных устройств, автоматическое оружие, средства бронезащиты и форму ВСУ.

Ранее сообщалось, что самодельное взрывное устройство сработало 2 мая у ворот дома заместителя начальника ГУВД России по Запорожской области, когда он выходил на службу. Полицейского госпитализировали с минно-взрывной травмой.

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