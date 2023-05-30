Жительница пострадавшего от дрона дома в Москве рассказала о моменте атаки

По словам женщины, она подумала, что упало дерево.

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Жительница пострадавшего от беспилотника дома в Москве рассказала, что происходило в момент атаки и как они узнали об эвакуации.

«Я думала - дерево упало. Пилили дерево, и оно упало», - сказала она.

Через некоторое время в подъезде объявили эвакуацию, через сколько именно - она не может сказать: все спали.

«Что-то бумкнуло, нам позвонили в дверь, сказали выходить. Мы собрали котов, собак и вышли. Теперь вот тут стоим и ждем, когда нас позовут назад», - рассказала женщина.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке БПЛА на несколько зданий в столице. По его словам, жильцов нескольких подъездов эвакуировали на время работы экстренных служб. Глава города сообщил, что здания получили незначительные повреждения, а пострадавших нет.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что несколько беспилотников были сбиты на подлете к столице.