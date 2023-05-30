ЕС осудил насилие в Косово и призвал к деэскалации

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил надежду, что противоборствующие стороны в Косово найдут решение через диалог.

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Евросоюз осуждает насилие в косовском Звечане и призывает все стороны к деэскалации. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«ЕС самым решительным образом осуждает сегодняшнее шокирующее насилие в Звечане», - написал он в Twitter.

Боррель пояснил, что его слова относятся к насильственным действиям, совершенным в адрес международной миссии в Косове под эгидой НАТО KFOR, СМИ, мирных граждан и полиции.

«ЕС призывает косовские власти и протестующих немедленно и безоговорочно разрядить ситуацию», - добавил он.

Боррель выразил надежду, что стороны будут действовать ответственно и найдут политическое решение посредством диалога.

Ситуация в Косово и Метохии вновь обострилась в последние дни. В понедельник тысячи сербов собрались у административных зданий, требуя отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Между протестующими и силовиками, представленной Международными силами безопасности KFOR под эгидой НАТО и косовской полицией, начались столкновения. Против демонстрантов применили светошумовые гранаты, дубинки и слезоточивый газ, также произошла стрельба.

Вучич привел данные о 52-х пострадавших сербах, из них трое тяжело ранены. Четверых протестующих задержали. Среди пострадавших, по информации сербского лидера, также 41 боец KFOR, трое получили тяжелые ранения.

Ранее сообщалось, что во вторник Вучич на фоне эскалации ситуации проведет встречу с послами США, Великобритании, Германии, Франции и Италии, а затем отдельно переговорит с послами России и Китая.