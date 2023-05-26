Министр обороны Сербии Вучевич подтвердил выдвижение армии в сторону Косово

По словам главы МО Сербии, президент страны и верховный главнокомандующий Александр Вучич отдал приказ Вооруженным силам выдвигаться в сторону к административной границе с Косово и Метохией.

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Глава сербского оборонного ведомства Милош Вучевич подтвердил, что Вооруженные силы республики получили указание о срочном выдвижении подразделений к административной границе с Косовом и Метохией.

Вице-премьер и министр обороны Сербии отметил в Twitter, что президент Сербии Александр Вучич подписал указ о повышении боевой готовности ВС Сербии до наивысшего уровня. Кроме того, Вучевич сообщил, что также был отдан приказ сербской армии выдвигаться в сторону к административной границе с Косово и Метохией.

Ранее в Министерстве обороны Сербии заявляли, что страны Североатлантического альянса не просили разрешение Белграда на проведение учений в Косово. Об этом рассказал госсекретарь сербского оборонного ведомства Неманья Старович.