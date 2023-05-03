В Киевской, Черниговской, Сумской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу

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В четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных официального ресурса по оповещению населения.

Так, сирены звучат в Киеве и Киевской области, в Никопольском районе Днепропетровской области, а также в Сумской и Черниговской областях страны.

В ночь на 1 мая воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Также украинские СМИ сообщали, что в Павлограде Днепропетровской области вечером 30 апреля произошли взрывы. После чего на месте происшествия начался сильный пожар.