В Киевской, Черниговской, Сумской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу
Сирены также звучат в украинской столице.
© Фото: Sergei Chuzavkov, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
В четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных официального ресурса по оповещению населения.
Так, сирены звучат в Киеве и Киевской области, в Никопольском районе Днепропетровской области, а также в Сумской и Черниговской областях страны.
В ночь на 1 мая воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Также украинские СМИ сообщали, что в Павлограде Днепропетровской области вечером 30 апреля произошли взрывы. После чего на месте происшествия начался сильный пожар.