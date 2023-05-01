В Павлограде Днепропетровской области произошли взрывы
Местные СМИ сообщают, что на месте происшествия начался сильный пожар.
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В Павлограде Днепропетровской области вечером 30 апреля произошли взрывы. Об этом сообщают украинские СМИ.
Отмечается, что на месте происшествия начался сильный пожар. В регионе была объявлена воздушная тревога.
В пятницу, 28 апреля, стало известно, что в Киеве прозвучали звуки взрывов. Сообщалось, что в украинской столице работала система противовоздушной обороны.