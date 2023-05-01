На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Об этом свидетельствуют данные с официального ресурса по оповещению населения.
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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных официального ресурса по оповещению населения.
Ранее украинские СМИ сообщили, что в Павлограде Днепропетровской области вечером 30 апреля произошли взрывы. На месте происшествия начался сильный пожар. В регионе также была объявлена воздушная тревога.
На прошлой неделе стало известно, что в Киеве прозвучали звуки взрывов. Сообщалось, что в столице Украины работала система ПВО.