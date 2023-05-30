В США анонсировали новый пакет военной помощи Украине на $300 миллионов

О нем намерены объявить в предстоящую среду.

© Фото: Liu Jie, XinHua, GlobalLookPress

В предстоящую среду Вашингтон намерен объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 300 миллионов долларов. Об этом заявили в Министерстве обороны США.

«Мы рассчитываем объявить о нем завтра», - цитирует РИА Новости слова представителя Пентагона.

Напомним, недавно президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским в Хиросиме объявил о выделении киевскому режиму нового пакета военной помощи. Вашингтон отправит Киеву боеприпасы, артиллерию и бронетехнику.

Ранее Politico сообщило, что средства, выделенные Штатами на военную помощь Украине, могут закончиться к середине лета. По данным издания, из 48 миллиардов долларов, которые были одобрены Конгрессом США в декабре прошлого года, осталось 6 миллиардов.