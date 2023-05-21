Байден объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден на встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Хиросиме, где проходит саммит G7, объявил о выделении киевскому режиму нового пакета военной помощи. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, Вашингтон отправит Киеву боеприпасы, артиллерию и бронетехнику.

Ранее Politico сообщило, что средства, выделенные Соединенными Штатами Америки на военную помощь киевскому режиму, могут закончиться к середине этого лета. По данным издания, из 48 миллиардов долларов, которые были одобрены Конгрессом США в декабре прошлого года, осталось 6 миллиардов.

Также стало известно, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил увеличить на €3,5 млрд Европейский фонд мира (EPF), который используется для военной помощи Украине. С просьбой поднять финансовый потолок фонда, который уже выделил около 4,6 млрд евро на военную помощь киевскому режиму, политик обратился к правительствам стран ЕС.