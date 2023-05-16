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Politico: одобренный Конгрессом бюджет США на помощь Киеву иссякнет к середине лета

Максим Крюков
08:06 16.05.2023
По данным издания, из 48 миллиардов долларов, выделенных Конгрессом на поддержку Киева, у США осталось 6 миллиардов долларов.
Politico: одобренный Конгрессом бюджет США на помощь Киеву иссякнет к середине лета
© Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress
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Средства, выделенные Соединенными Штатами Америки на военную помощь киевскому режиму, могут закончиться к середине этого лета. Об этом пишет американское издание Politico.

«Финансирование США (Украины. - Прим. ред.) на вооружение и припасы может иссякнуть к середине лета», - говорится в материале.

Авторы публикации заявили, что из 48 миллиардов долларов, которые были одобрены Конгрессом США в декабре прошлого года, осталось 6 миллиардов. И это, как отмечается в статье, «вызывает опасения» у законодателей касательно дальнейших планов администрации президента. По мнению многих конгрессменов, поддержка Украины должна вестись бесперебойно. Издание, ссылаясь на заявление одного из чиновников, сообщило, что в настоящее время Белый дом обсуждает новый пакет военной помощи Киеву.

Ранее в пресс-службе Пентагона сообщили, что Соединенные Штаты отправили Украине военной помощи на сумму 35,7 миллиарда долларов, начиная с 24 февраля 2022 года, и почти 36 с половиной миллиардов долларов за период президентства Джо Байдена. В справке, которая была опубликована на официальном сайте американского оборонного ведомства, говорится, что средства выделялись на «оказание Украине помощи в сфере безопасности».

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