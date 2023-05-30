Опубликованы кадры с места атаки дрона, повредившего жилой дом в Москве

Ранее Минобороны России сообщило, что Москву и Подмосковье атаковали восемь беспилотников.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

«Звезда» публикует кадры с места атаки дрона, повредившего жилой дом в Москве. На записи видно, что в окне пробито стекло.

Минобороны России сообщило, что Москву и Подмосковье атаковали восемь украинских беспилотников. По данным российского оборонного ведомства, речь идет о БПЛА самолетного типа. Три дрона подавили российские средства РЭБ, в результате чего они потеряли управление и отклонились от своих целей, еще пять сбил ЗРК «Панцирь-С».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что некоторые здания получили повреждения. За медпомощью обратились два человека.