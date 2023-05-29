Вучич обвинил премьера Косово Курти в стремлении стать «местным Зеленским»

Сербы больше не могут терпеть безответственное поведение и высказывания Альбина Курти, подчеркнул президент страны.

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Ситуация в Косово обостряется из-за безответственного поведения премьер-министра частично признанной республики Альбина Курти, который мечтает стать местным Владимиром Зеленским. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

По его мнению, ситуация в Косово и Метохии станет тяжелой как никогда. Вучич отметил, что виной тому высказывания и поведение Курти.

«Курти мечтает быть Владимиром Зеленским, а сербы больше не могут это терпеть», - заявил сербский лидер в эфире TV Pink.

Совет национальной безопасности Сербии в пятницу заявил, что контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR во время силовой акции косовской полиции проигнорировал свои полномочия согласно резолюции 1244 Совбеза ООН. Министр обороны Сербии Милош Вучевич в этот же день уведомил, что вооруженные силы страны получили указание о срочном выдвижении подразделений к административной границе с Косово и Метохией. К текущему моменту армейские подразделения распределяются и занимают позиции у административной линии.