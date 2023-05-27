Вучич подал в отставку с поста лидера правящей партии

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Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что покидает пост лидера правящей Сербской прогрессивной партии. Об этом сербский лидер заявил на съезде движения в Крагуеваце.

«Предлагаю новым председателем нашей партии избрать Милоша Вучевича», - цитирует Вучича агентство Танюг.

Президент Сербии отметил, что вице-премьер и глава сербского оборонного ведомства Милош Вучевич любит и знает партию СПП. Кроме того, Вучич положительно отозвался о семье министра обороны Сербии.

Ранее Милош Вучевич подтвердил, что армия Сербии выдвинулась в сторону Косово. Согласно словам сербского министра обороны, приказ вооруженным силам выдвинуться в сторону административной границе с Косово и Метохией отдал президент Сербии Александр Вучич.