В стране и мире Боевики обстреляли пункт временного размещения жителей в Белгородской области, есть погибшие Тимур Шерзад Об украинском обстреле сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. © Видео: Telegram © Фото: Сергей Аверин, РИА Новости Читайте нас на: Украинские боевики обстреляли пункт временного размещения жителей Шебекинского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Сегодня ВСУ обстреляли пункт временного размещения жителей отселенных сельских муниципальных образований Шебекинского округа, погибли и раненые люди», - сказал Гладков в видеозаписи, которую выложил в Тelegram. Губернатор добавил, что из-за этого трагического события он отменил запланированный прямой эфир и пообещал позже сообщить подробности. Вчера в ходе обстрелов Белгородщины украинскими боевиками также погиб мирный житель. Ранее глава Белгородской области сообщил, что попал под обстрел в Шебекино. Экспертное мнение и аналитика