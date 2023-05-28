Глава Белгородской области сообщил, что попал под обстрел в Шебекино

Гладков рассказал о повреждениях города после обстрела: пострадали 11 многоквартирных домов, в 70 квартирах есть повреждения: выбиты стекла в окнах и балконах. Также урон нанесен двум крупным предприятиям, трем коммерческим объектам.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях обстрела одного из городов региона. Он сообщил, что Шебекино был обстрелян пять раз.

Гладков добавил, что попасть в город он смог со второго раза. В первый приезд выйти из машины не удалось, так как «попали под обстрел» и «снаряды разрывались на соседней улице».

«Самое страшное - погиб человек. Утешить близких невозможно, эта утрата невосполнима. Трое ранены. Среди них двое детей. Всем раненым окажем необходимую помощь всеми ресурсами, которые у нас есть», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Говоря о разрушениях, которые зафиксированы в городе, губернатор Белгородской области отметил, что в 11 многоквартирных домах в 70 квартирах есть повреждения: выбиты стекла в окнах и балконах, посечены фасады зданий.