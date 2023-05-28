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Глава Белгородской области сообщил, что попал под обстрел в Шебекино

Дарина Криц
00:14 28.05.2023
Гладков рассказал о повреждениях города после обстрела: пострадали 11 многоквартирных домов, в 70 квартирах есть повреждения: выбиты стекла в окнах и балконах. Также урон нанесен двум крупным предприятиям, трем коммерческим объектам.
Глава Белгородской области сообщил, что попал под обстрел в Шебекино
© Фото: vvgladkov Telegram
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях обстрела одного из городов региона. Он сообщил, что Шебекино был обстрелян пять раз.

Гладков добавил, что попасть в город он смог со второго раза. В первый приезд выйти из машины не удалось, так как «попали под обстрел» и «снаряды разрывались на соседней улице».

«Самое страшное - погиб человек. Утешить близких невозможно, эта утрата невосполнима. Трое ранены. Среди них двое детей. Всем раненым окажем необходимую помощь всеми ресурсами, которые у нас есть», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Говоря о разрушениях, которые зафиксированы в городе, губернатор Белгородской области отметил, что в 11 многоквартирных домах в 70 квартирах есть повреждения: выбиты стекла в окнах и балконах, посечены фасады зданий.

© vvgladkov Telegram

Вместе с тем разрушения имеются в шести частных домовладениях, двух крупных предприятиях, трех коммерческих объектах и 12 автомобилях. Гладков добавил, что имеются нарушения по работе энергоснабжающих предприятий. По его словам, планируется, что до часу ночи 28 мая все восстановят.

Ранее украинские боевики выпустили шесть снарядов по Горловке. Обстрел производился снарядами калибром 152 миллиметра по Никитовскому району из населенного пункта Дзержинск.

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