На Смоленской площади дипломату объявили о закрытии канцелярии посольства в финском городе Лаппеенранта с 1 июля.

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Посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря был вызван в МИД РФ, где ему вручили ноту о закрытии канцелярии посольства в финском городе Лаппеенранта с 1 июля. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Одновременно финской стороне было заявлено об отзыве согласия на работу петрозаводского и мурманского отделений Генконсульства Финляндии.

«Данное решение российской стороны обусловлено конфронтационным курсом, проводимым Финляндией в отношении Российской Федерации, который нанес серьезный ущерб всему комплексу российско-финляндских отношений», - говорится в заявлении на сайте МИДа РФ.

Ответственность за деградацию двусторонних отношений на Смоленской площади возложили на Хельсинки. Послу напомнили, что по инициативе финской стороны свернут диалог с Москвой, прекращено авиационное и железнодорожное сообщение между странами, свернуто многоплановое торгово-экономическое сотрудничество. Кроме того, Финляндия стала членом НАТО - организации, не скрывающей своей антироссийской направленности, уточнили дипломаты.