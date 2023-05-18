Песков заявил, что блокировка счетов финских дипмиссий стала ответом на шаги Запада и Хельсинки

Такая мера не является инициативным ходом со стороны России, отметил представитель Кремля.

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о блокировке счетов дипмиссий Финляндии РФ, заявил, что Москва лишь отвечает на ситуацию, которая создается западными странами.

Представитель Кремля отметил, что блокировка счетов финских диппредставительств не является инициативным ходом со стороны России.

«На ноту будем реагировать повторением того, что принцип взаимности и принцип адекватного ответа на недружественные шаги будет превалировать и дальше в наших отношениях», - сказал он.

Напомним, накануне в финском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Россия произвела блокировку банковских счетов финских посольства в Москве и консульства в Санкт-Петербурге. Со стороны Хельсинки была направлена нота.

Впоследствии в МИД России назвали заморозку счетов зеркальным ответом на аналогичные действия Финляндии в отношении российских дипломатов.