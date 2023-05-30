Журналист Сеймур Херш изумился молчанию своих коллег в США после публикации доказательств причастности Вашингтона к подрыву «Северных потоков».

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Средства массовой информации в США панически боятся переизбрания бывшего главы Белого дома Дональда Трампа и поэтому не критикуют внешнюю политику действующего лидера Джо Байдена. К такому выводу пришел известный своими расследованиями американский журналист Сеймур Херш. В интервью Neue Zürcher Zeitung он предположил, что из-за взрыва на «Северных потоках» Вашингтон утратил международное доверие.

«Мир движется вперед, и, по моему мнению, мы, американцы, больше не часть этого движения. Дико то, как много влияния мы потеряли. Мир больше не высокого о нас мнения. Но мы об этом не подозреваем», - сказал Херш.

Журналиста изумило коллективное молчание коллег в США после публикации его расследования, в котором он последовательно и доказательно обосновал причастность Белого дома к подрыву газопроводов, пишет RT. Ранее у следователей в ФРГ появились данные о возможной причастности Киева к подрыву трубопроводов. Никаких конкретных выводов за этим не последовало.

Взрыв на экспортном международном трубопроводе «Северный поток» в Балтийском море произошел в конце сентября 2022 года. Следствие пришло к выводу, что причиной происшествия стала диверсия.