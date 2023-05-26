В ФРГ сообщили о доказательствах причастности Киева к взрывам на «Северных потоках»
Адрес электронной почты, с которого было арендовано причастное к теракту судно, может быть украинским.
© Фото: The Swedish Coast Guard, XinHua, Globallookpress
У следствия появились данные о причастности Киева к взрывам на «Северных потоках». Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel.
В публикации указано, что судно, причастное к аварии, могли арендовать с украинского адреса электронной почты. К таким выводам пришли немецкие следователи.
Тем не менее, в ФРГ не спешат с выводами. Недавно в Генпрокуратуре страны заявили, что на данный момент нельзя однозначно сказать, какое государство является виновником взрывов.