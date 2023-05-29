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Мирный житель Белгородской области погиб под обстрелом ВСУ

Ян Брацкий
19:26 29.05.2023
Медицинская помощь также понадобилась жене и матери погибшего.
Мирный житель Белгородской области погиб под обстрелом ВСУ
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
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В результате очередного обстрела украинскими националистами Шебекинского городского округа Белгородской области погиб один мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«К большому горю, в Графовке погиб один мирный житель. Мужчина занимался домашним хозяйством, когда во двор жилого дома прилетел снаряд, от полученных травм он скончался на месте», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Экстренная помощь медиков понадобилась супруге и матери погибшего. Первую госпитализировали с острой реакцией на стресс, вторую - с гипертоническим кризом. В десяти домах в Графовке выбило окна, осколками посекло фасады зданий и заборы, повреждены линии электропередач. ВСУ также обстреляли Шебекино, Муром и Новую Таволжанку, сейчас ремонтные бригады восстанавливают энергоснабжение пострадавших населенных пунктов.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях одного из обстрелов. Со слов чиновника, попасть в город он смог только со второго раза, так как снаряды разрывались на соседних улицах и выйти из машины было невозможно.

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