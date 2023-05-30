В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В центре Москвы рой пчел атаковал прохожих

Сергей Лебедев
18:04 30.05.2023
Люди обратились за помощью к специалистам.
В центре Москвы рой пчел атаковал прохожих
© Фото: Arne Dedert, dpa, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Сегодня в Москве неизвестные оставили улей с пчелами на Театральной площади. Агрессивные насекомые набросились на прохожих. Об этом сообщает «360».

Люди обратились за помощью к специалистам. Отмечается, что улей в центре Москвы появился около трех часов дня.

Напомним, в американском городе Атланта заключенного в тюремной камере заживо съели насекомые. Погибшего звали Лешон Томпсон. Мужчина находился в заключении около трех месяцев.

После вскрытия тела установить причину гибели Томпсона не удалось, однако специалисты отметили «чрезвычайно серьезное» заражение тела погибшего насекомыми.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:32 В стране и мире
Видео
Боевики обстреляли пункт временного размещения жителей в Белгородской области, есть погибшие
18:20 В стране и мире
Видео
Ростовские полицейские отпустили оператора «Звезды», не сумев обосновать его задержание
17:30 В стране и мире
Командующего Сухопутными войсками Украины объявили в розыск
17:15 В стране и мире
Видео
Путин назвал атаку беспилотников на Москву террористической деятельностью
16:18 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что ВС РФ были вынуждены ответить на войну, развязанную Киевом в Донбассе
Популярное
Видео
В Ростове-на-Дону обрушилась трибуна с людьми
Видео
Путин заявил, что территорию, которая называется Украиной, контролировали люди, руководимые Западом
Слава «сбежала» из клиники после госпитализации в Москве
Булгакова на Украине переименовали в выдающегося киевлянина
Видео
Водитель BMW сбил троих пешеходов у колледжа в Мытищах
Закованного в наручники мертвеца нашли в сгоревшей московской квартире
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.