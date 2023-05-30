В центре Москвы рой пчел атаковал прохожих

Люди обратились за помощью к специалистам.

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Сегодня в Москве неизвестные оставили улей с пчелами на Театральной площади. Агрессивные насекомые набросились на прохожих. Об этом сообщает «360».

Люди обратились за помощью к специалистам. Отмечается, что улей в центре Москвы появился около трех часов дня.

Напомним, в американском городе Атланта заключенного в тюремной камере заживо съели насекомые. Погибшего звали Лешон Томпсон. Мужчина находился в заключении около трех месяцев.

После вскрытия тела установить причину гибели Томпсона не удалось, однако специалисты отметили «чрезвычайно серьезное» заражение тела погибшего насекомыми.