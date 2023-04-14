WP: в США насекомые съели заживо тюремного заключенного

Вскрытие не установило причину гибели Томпсона, однако отчет специалистов свидетельствует о «чрезвычайно серьезном» заражении тела погибшего насекомыми.

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В американском штате Джорджия в городе Атланта заключенный умер в тюремной камере якобы после того, как его съели заживо насекомые. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на членов семьи погибшего.

По данным газеты, погибшего звали Лешон Томпсон, он находился в заключении порядка трех месяцев. После вскрытия тела установить причину гибели Томпсона не удалось, однако специалисты отметили «чрезвычайно серьезное» заражение тела погибшего насекомыми.

«В отчете говорится, что его лицо, верхние и нижние конечности были покрыты порезами и повреждениями от неоднократных царапин», - приводит RT текст статьи.

Вместе с тем в материале сказано, что камера Томпсона была настолько грязной, что сотрудник тюрьмы заходил в нее в специальном костюме.

Ранее в Сьюдад-Хуаресе (Мексика) в результате нападения на тюрьму погибли 14 человек, а также сбежали 24 заключенных.