В России вынесли как минимум один штраф за демонстрацию бело-сине-белого флага
Бело-сине-белый флаг запрещен, это символика украинской террористической организации «Легион «Свобода России»*.
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости
В России вынесен по меньшей мере один штраф за демонстрацию бело-сине-белого флага. Об этом сообщает РИА Новости.
За публичную демонстрацию флага запрещенной украинской организации «Легион «Свобода России»* была арестована жительница Москвы.
Сам запрещенный флаг демонстрировался на государственном регистрационном знаке автомобиля.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ квалифицировал украинскую атаку беспилотников на Москву как теракт.
* «Легион «Свобода России» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.