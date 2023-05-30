В России вынесли как минимум один штраф за демонстрацию бело-сине-белого флага

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В России вынесен по меньшей мере один штраф за демонстрацию бело-сине-белого флага. Об этом сообщает РИА Новости.

За публичную демонстрацию флага запрещенной украинской организации «Легион «Свобода России»* была арестована жительница Москвы.

Сам запрещенный флаг демонстрировался на государственном регистрационном знаке автомобиля.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ квалифицировал украинскую атаку беспилотников на Москву как теракт.

* «Легион «Свобода России» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.