Генпрокуратура потребовала признать легион «Свобода России» террористическим и запретить его

В опубликованном на сайте Генпрокуратуры РФ сообщении уточняется, что объединение создано на Украине с целью подрыва основ конституционного строя России и свержения власти в стране.

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Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась в суд с требованием признать украинское военизированное объединение «Легион «Свобода России» террористической организацией и запретить его на территории РФ. Соответствующий иск был подан генпрокурором Игорем Красновым.

«Легион создан на Украине с целью подрыва основ конституционного строя Российской Федерации, свержения власти в стране, в том числе путем совершения террористических актов, что представляет угрозу безопасности общества и государства», - говорится в сообщении, которое было опубликовано на сайте Генпрокуратуры.

В сентябре прошлого года РИА Новости сообщало, что в столице у модераторов Telegram-канала «Легион «Свобода России», связанного с украинскими националистами, силовики проводили обыски. По версии правоохранительных органов, организацию консультировал экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев* (признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил Александра Невзорова** (признан иноагентом) к восьми годам колонии. Журналист обвиняется в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. В ходе прений сторон гособвинение сообщило, что Невзоров публиковал в соцсетях заведомо ложную информацию о действиях Российской армии в Мариуполе и Буче.

* Илья Пономарев признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.

** Александр Невзоров признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.