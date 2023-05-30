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СК квалифицировал атаку беспилотников на Москву как теракт

Дмитрий Трунов
14:24 30.05.2023
Как говорится в сообщении ведомства, к расследованию привлечены опытные следователи, криминалисты и эксперты.
СК квалифицировал атаку беспилотников на Москву как теракт
© Фото: СК РФ
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Теракт» после атаки беспилотников на Москву и Подмосковье. Как говорится в сообщении ведомства, к расследованию привлечены опытные следователи, криминалисты и эксперты.

Утром 30 мая стало известно об атаке дронов на Москву. По данным Минобороны РФ, Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками. Как сообщили в ведомстве, всего в атаке Киев задействовал восемь дронов самолетного типа. Все они были уничтожены. Пять БПЛА сбили ЗРПК «Панцирь-С», еще три были подавлены средствами РЭБ.

В результате атаки пострадали два человека, сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. Крупных разрушений в попавших под удар зданиях нет. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что утром 30 мая на подлете к столице были сбиты несколько дронов.

В Кремле назвали атаку Киева на Москву ответом на удары ВС РФ по одному из центров принятия решений.

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