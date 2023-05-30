Путин заявил, что не Россия начала войну в 2014 году

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Виноватых в том, что сейчас происходит на Украине, будут искать в России, но не Москва развязала войну в 2104 году, а киевский режим. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин, комментируя атаку украинских беспилотников на столичный регион.

«Что бы мы ни говорили, виноватых будут искать в России, но не мы развязали войну в 2014 году, а киевский режим. Не мы используем те средства, которые используют украинские воротилы. Лишнее подтверждение тому - атака на мирные объекты в Москве», - заявил Путин.

Глава государства акцентировал внимание на том, что система противовоздушной обороны столицы сработала штатно. Есть моменты, с которыми необходимо работать, подчеркнул президент.