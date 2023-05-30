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Белоруссия проводит учения с комплексом «Искандер-М», который может применять спецбоеприпасы

Тимур Шерзад
14:55 30.05.2023
Минобороны Белоруссии сообщает, что в ходе занятия будут выполняться учебно-боевые задачи по подготовке и нанесению ракетных ударов, в том числе в специальном снаряжении.
Белоруссия проводит учения с комплексом «Искандер-М», который может применять спецбоеприпасы
© Фото: Минобороны России
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Минобороны Белоруссии сообщает об учениях с комплексом «Искандер-М», который может применять специальные боеприпасы. 

Уточняется, что контрольное занятие посвящено управлению ракетными ударами. 

«В ходе занятия будут отработаны вопросы подготовки и ведения боевых действий ракетных войск, а также выполнение учебно-боевых задач по подготовке и нанесению ракетных ударов как в обычном, так и специальном снаряжении», - говорится в сообщении.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ядерные угрозы НАТО вынуждают отвечать РФ и Белоруссию.

А начальник расчета ОТРК «Искандер» рассказал, в чем заключается уникальность комплекса.

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