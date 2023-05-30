Белоруссия проводит учения с комплексом «Искандер-М», который может применять спецбоеприпасы
Минобороны Белоруссии сообщает, что в ходе занятия будут выполняться учебно-боевые задачи по подготовке и нанесению ракетных ударов, в том числе в специальном снаряжении.
© Фото: Минобороны России
Минобороны Белоруссии сообщает об учениях с комплексом «Искандер-М», который может применять специальные боеприпасы.
Уточняется, что контрольное занятие посвящено управлению ракетными ударами.
«В ходе занятия будут отработаны вопросы подготовки и ведения боевых действий ракетных войск, а также выполнение учебно-боевых задач по подготовке и нанесению ракетных ударов как в обычном, так и специальном снаряжении», - говорится в сообщении.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ядерные угрозы НАТО вынуждают отвечать РФ и Белоруссию.
А начальник расчета ОТРК «Искандер» рассказал, в чем заключается уникальность комплекса.