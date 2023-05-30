В стране и мире Белоруссия проводит учения с комплексом «Искандер-М», который может применять спецбоеприпасы Тимур Шерзад Минобороны Белоруссии сообщает, что в ходе занятия будут выполняться учебно-боевые задачи по подготовке и нанесению ракетных ударов, в том числе в специальном снаряжении. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны Белоруссии сообщает об учениях с комплексом «Искандер-М», который может применять специальные боеприпасы. Уточняется, что контрольное занятие посвящено управлению ракетными ударами. «В ходе занятия будут отработаны вопросы подготовки и ведения боевых действий ракетных войск, а также выполнение учебно-боевых задач по подготовке и нанесению ракетных ударов как в обычном, так и специальном снаряжении», - говорится в сообщении. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ядерные угрозы НАТО вынуждают отвечать РФ и Белоруссию. А начальник расчета ОТРК «Искандер» рассказал, в чем заключается уникальность комплекса. Экспертное мнение и аналитика