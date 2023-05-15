Начальник расчета ОТРК «Искандер» рассказал, в чем заключается уникальность комплекса

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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчета оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» Западного военного округа (ЗВО) по нанесению ударов по военным вооруженных формирований украинских националистов в зоне проведения специальной военной операции.

В ходе спецоперации подразделения ВС РФ продолжают наносить удары высокоточным ракетным вооружением по подземным бункерам, командным пунктам, аэродромам, складам техники и боеприпасов украинских боевиков. ОТРК «Искандер» находятся за многие километры от линии боевого соприкосновения, однако враг постоянно чувствует угрозу, исходящую от них. Для ракетчиков нет принципиальной разницы, в какое время суток производить залп. Ракетные дивизионы «Искандеров» несут круглосуточное боевое дежурство, поскольку боевая задача может поступить в любой момент.

«Уникальность данного комплекса заключается в том, что это высокоточное оружие большой дальности, мобилен, и он скрыт от средств ПВО. Аналогов данному комплексу в мире нет, и я думаю, что в ближайшее время не будет», - отметил начальник расчета ОТРК «Искандер» с позывным «Ураган».

Пусковая установка сливается с местностью. Этому способствует не только визуальный камуфляж, но и специальная маскировочная сеть, пропитанная химическим составом, который нейтрализует радиоволны - уберегает от сканирования националистами и поглощает сигнал, фактически делая установку невидимой для разведки противника.

В боевое положение установка приводится за считанные минуты. Мощная ракета стартует вертикально, чтобы как можно скорее преодолеть разгонный, самый уязвимый и заметный, участок полета. В арсенале «Искандера» есть крылатые и баллистические ракеты. «Искандеры» могут гарантировано уничтожить любой военный объект за полтысячи километров от линии соприкосновения на территории противника.

«Испытываем ощущение того, что испытывали наши деды во время Великой Отечественной войны, когда били фашистов. Дело наше правое, победа будет за нами однозначно. Страха нет, мы выполняем поставленные задачи, приказы. Мы нужны нашим ребятам на передовой», - сказал механик-водитель ОТРК «Искандер» с позывным «Сизый».

Ранее артиллеристы ЦВО уничтожили склад боеприпасов националистов, а также не дали неприятелю сконцентрировать живую силу и технику под Сватово. Удары наносили из РСЗО «Смерч» и гаубиц Д-20. От атак с воздуха наши артустановки прикрывали зенитно-ракетные комплексы «Стрела -10».

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.